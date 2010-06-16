Украинскому туристическому порталу на постоянную основу требуется журналист-фрилансер для подготовки интересных текстов об Украине. На данном этапе работа удаленная, график свободный, выполнение сроков по поставленным задачам. Проживание в Киеве обязательно: нужна предварительная встреча и у должности есть перспектива штатного редактора портала.

Обязанности:

Написание интересной информации о туристических местах в Украине.

Соблюдение концепции портала и поставленных сроков.

Требования к соискателю:

Опыт работы журналистом, автором, контентером

Высокая самоорганизация

Высокая степень ответственности

"Легкий, простой" слог

Лингвистическая грамотность

Скорость работы

Условия работы:

Работа удаленная, постоянная. Четкое выполнение сроков. Оплата поэтапная: выдано задание - выполнено - принято - оплата - выдается следующее задание. В задании около 10-15 статей: 1 статья (2-3 тыс. знаков = 4$). Оплата может производится ежемесячно, еженедельно - по желанию журналиста.

Мини-тестовое задание обязательно (написание мини-статьи о любом интересном для вас месте в Украине (достопримечательности), около 1,5 тыс. знаков).