Интерактивный копирайтер

Для регулярной работы над интерактивными проектами для брендов мирового уровня нужен серьезный копирайтер.

Нужно будет придумывать идеи и концепции для самых безумных и необычных промо-сайтов. Работать придется в паре с арт-директором.

Главное требование – креативность и необычность мышления.

Ищу фанатиков, которые преданны своему делу и хотят посвятить свою жизнь диджиталу.

Пожалуйста, предлагайте свои кандидатуры только те, кто имел опыт работы с интерактивными проектами, приводите примеры и собственные удачные кейсы. Работа удаленная. Оплата по договоренности.

ПОЖАЛУЙСТА, внимательно читайте кто мне нужен. Устал видеть объявления с копи-пастом типа: "Стоимость 2 доллара за 1000 символов"!

Большое спасибо.