Интерактивный копирайтер

Требуются переводчики-псиатели. способные писать (переводить с русского или делать рерайт английских) уникальные статьи на различные тематики: спорт, казино. здоровье и так далее. за всей необходимой информацией и тестовым заданием, обращайтесь по указанному меилу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для регулярной работы над интерактивными проектами для брендов мирового уровня нужен серьезный копирайтер.
Нужно будет придумывать идеи и концепции для самых безумных и необычных промо-сайтов. Работать придется в паре с арт-директором.
Главное требование – креативность и необычность мышления.
Ищу фанатиков, которые преданны своему делу и хотят посвятить свою жизнь диджиталу.
Пожалуйста, предлагайте свои кандидатуры только те, кто имел опыт работы с интерактивными проектами, приводите примеры и собственные удачные кейсы. Работа удаленная. Оплата по договоренности.
ПОЖАЛУЙСТА, внимательно читайте кто мне нужен. Устал видеть объявления с копи-пастом типа: "Стоимость 2 доллара за 1000 символов"!
Большое спасибо.
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