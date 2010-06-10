Требуется копирайтер /рерайтер под проект. Наполнение сайта статьями, описание разделов сайта. Социальный проект, тема – психология. Желателен копирайтер с опытом работы в написании статей на тему психологии и здорового образа жизни. Планируемое количество статей: копирайт-20, рерайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны редакторы для Интернет СМИ.
Удаленно, на постоянной основе.
Прощу прислать Ваши работы и расценки мне на почту:
icq: 4903747
gtalk: [email protected]
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