SEO-Копирайтер, контент-менеджер

КопирайтингЗакрытнет заявок83 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В Интернет компанию Bataline на постоянную работу в Москве требуется копирайтер/контент-менеджер.

Обязанности:

1. Написание СЕО-статей, новостей, обзоров, объявлений и т.д..

2. Организация работы удаленных копирайтеров. Проверка их работы и оплата.

Условия работы:

1. Бесплатное обучение интернет-маркетингу.

2. График работы: 3 рабочих дня с 10 до 18 часов в офисе в Москве, остальные дни на дому. С перспективой 100% на дому.

3. Оборудованное рабочее место.

4. Молодой дружный коллектив.

5. Карьерный рост.

Требования:

1. Опыт работы от 1 года.

2. Хороший стиль написания текстов.

3. Хорошее знание русского языка.

4. Главные требования: ответственность, исполнительность.

5. Стремление к самосовершенствованию и профессиональному развитию.

14 лет назад
NEOlife
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Kопирайтер-переводчик на русский язык

    $50

    Мы ищем фрилaнсеров (кликворкеров) для написания текстов на русском языке по заданному немецкому или английскому образцу, например, описаний городов или гостиниц. Обязательное условие - наличие персонального компьютера и интернета. Продолжительность рабочего времени, место работы и ...

    Копирайтинг130 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Журналист на игровой портал

    $50

    На постоянную основу требуется журналист для сайта, посвященного компьютерным играм. Копирайт и рерайт. Необходимо размещать обзоры, превью, видео, новости из мира компьютерных игр и тд. Оплата 50$ в месяц, при размещении оговоренного количества материалов. План ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер

    Требуется автор и редактор для работы над тематическими Интернет сайтами. Тематика проектов самая разнообразная‚ можно выбрать‚ что интересно и писать об этом. Нужен хороший русский язык‚ быстрый Интернет‚ умение искать информацию в Интернете и желание писать интересные статьи ...

    Копирайтинг78 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется рерайтеры со знанием английского языка

    $500

    Требуются рерайтеры со знанием английского языка, для поддержания портала связанным с шоубизнесом! Условия и требования: 1) Задача - переработка и размещение материалов с заданных русско- и англоязычных ресурсов. 2) График работы плавающий (свободный), по договоренности 3) Оклад от ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайтер, английский на уровне родного языка

    Компании, находящейся за рубежом, требуется профессиональный копирайтер со знанием Английского языка на уровне родного. Уровень Английского очень важен. Наличие опыта написания контента для создания интернет проектов. Работа включает в себя написание новых текстов и 'рерайтинг' текстов из ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ищу копирайтеров

    Здравствуйте. Есть предложение для копирайтеров на постоянной основе. Мне нужны партнеры для копирайтинга\рерайтинга. Сам я уже работаю в этой сфере уже больше года. На теперешний момент объем работ существенно вырос, поэтому со всем не справляюсь. Опыт ...

    Копирайтинг82 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется хороший копирайтер

    Обязанности: - написание оригинальных текстов на техническую тематику на клавиатуре руками Требования: - опыт написания технических статей - физическое, химическое, техническое образование и знание английского языка категорически приветствуется Оплата честного труда: - в зависимости от качества готового продукта до 80 ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новостники на сайт

    $250

    На новостной портал требуется большое количество рерайтеров/журналистов/публицистов для написания новых статей/рерайта/копирайта. Проект новый, но оплата не в долг, а по факту выполненного. ВСЕГДА большой объем работы (от 30 тысяч знаков). Тематика самая разная - от памперсов до спутникового ...

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рекламщик-копирайтер в штат. Москва

    $1000

    В креативную студию требуется копирайтер. Обязанности: - Написание текстов для сайта компании - Ведение блога - PR деятельность - Написание текстов презентаций для клиентов Креативность приветствуется! Возможен не полный рабочий день. Офис м. Новогиреево Удаленка - не рассматривается.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны несколько копирайтеров на постоянную работу

    Требуются несколько опытных (!) копирайтеров на постоянную работу, готовые писать статьи на ИТ тематику (статьи аналитического плана приветствуются и оплачиваются соответственно больше). Объём статей: 8 - 10 тысяч знаков. Портфолио обязательно! Оплата от 100р за ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    14 лет назад