Копирайтер, английский на уровне родного языка

Мы ищем фрилaнсеров (кликворкеров) для написания текстов на русском языке по заданному немецкому или английскому образцу, например, описаний городов или гостиниц. Обязательное условие - наличие персонального компьютера и интернета. Продолжительность рабочего времени, место работы и ...
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Компании, находящейся за рубежом, требуется профессиональный копирайтер со знанием Английского языка на уровне родного. Уровень Английского
очень важен.
Наличие опыта написания контента для создания интернет проектов. Работа включает в себя написание новых текстов и 'рерайтинг' текстов из интернета.
Тексты на английском языке на темы индустрии азартных игр (казино, бинго, букмекеры, покер и т.д.)
Удаленная работа из дома. Работа на полную ставку, оклад от 1500 USD в месяц по договоренности.
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