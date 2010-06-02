Требуется рерайтеры со знанием английского языка

Требуются рерайтеры со знанием английского языка, для поддержания портала связанным с шоубизнесом!

Условия и требования:

1) Задача - переработка и размещение материалов с заданных русско- и англоязычных ресурсов.

2) График работы плавающий (свободный), по договоренности

3) Оклад от 350$ в месяц, в зависимости от времени выделенным Вами, Ваших возможностей и скорости работы

4) На выходе текст должен быть неузнаваемым и полностью уникальным для поисковиковых систем

5) Уменые работать с ключевыми словами для SEO

5) Грамотность изложения и написания текста

6) При очень высоком показателе хорошие доп. премии

7) Заключаем договор

8) с Вами должна быть постоянная связь, в т.ч. по мобильному телефону.

Все предложения оставляйте пожалуйста только в проекте, также указывайте Ваши пожелания, мы сами решим с кем нам стоит связаться.

Спасибо за внимание!