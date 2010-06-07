Требуется копирайтер на постоянную основу

Стаж от 2 лет. Знание английского языка. Оплата труда при плотном графике до 1000 долларов в месяц. Жду резюме + контакты на [email protected]

По мере возможности буду связываться с каждым и проводить собеседование. Пустозвоны и псевдо специалисты проходят мимо.