Копирайтер для постоянной загрузки

Здравствуйте, нужны копирайтеры, тематика заработок и бизнес в Интернете, но не клики или серфинг, а вебмастеринг, продажа ссылок, партнерки, продажи и т.д. Сразу, говорю отбор жесткий, если Вы не в теме, то не трате мое ...