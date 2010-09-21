Ищу профессионального дизайнера для постоянного сотрудничества по одному проекту. Задачи в основном по отрисовке различных элементов интерфейса, промо-страниц и т.д.
- Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Задача – размещение объявлений на досках. Оплата – за проведение каждого размещения. В месяц: 5000 – 20 000 руб. при занятости 4-10 часов в день. От Вас: - присутствие в сети с 8 до 17 по времени мск ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Рерайт большого количества описаний продукции для магазина измерительной техники - вольтмерты, осцилографы и т.д. Требования: знания по этой теме, предельная внимательность! Объем - около 156 000 с пробелами. В заявке - срок, сумма и пару строк о вас.Закрыт13 лет назад
Ищу копирайтера для долгосрочного сотрудничества. Написание оптимизированных текстов для сайтов разных тематик, статей. Оплата - не более 2$ за 1000 знаков, заказов на 50 000 - 300 000 знаков в месяц. С вас - примеры работ, возможность быть ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Обязанности: * разработка новых проектов * поддержка текущих проектов Обязательные Требования: * обязательно присутствие в on-line пн-пт, с 10 до 19 по Москве ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Флеш, много вектора, жесткое ограничение в 25 кб.Баннеры11 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написание текстов для сайта строительной тематики - завода по производитсву Железобетона и Плит. Мне нужно от ВАС: 1. ОТЛИЧНОЕ ЗНАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕМЫ - ОПЫТ НАПИСАНИЯ ТАКИХ ТЕКСТОВ Не тратье свое и мое время - тексты из серии ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется копирайтер для ведения новостного сайта, тема - грузоперевозки Объем: 30 000 знаков в день рерайта. Задачи: С определенных сайтов источников сбор новостей, их рерайт и размещение на сайте через примитивную админку. 5 дней в неделю, пн-пятница. Жду предложений.Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен копирайтер с опытом для написания текстов различной тематики. для долгосрочного сотрудничества. первое задание - seo тексты по грузоперевозкам.Завершен13 лет назад
Ищем для постоянного сотрудничества и написания seo-текстов копирайтера. Объемы в месяц - 100 - 200 тыс. знаков в месяц. Жду предложений с указанием: Желаемая оплата в месяц - Сколько тыс. знаков в день вы можете писать - Стоимость ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Постоянная работа по форумам, пресс-релизам Требуется удаленный сотрудник для Постоянного сотрудничества и выполнения следующих задач: Размещение пресс-релизов. 16 проектов. Написание и размещение 1 уникального пресс-релиза 2-3к знаков на 3х сайтах. Размещать каждый проект по 1 разу в неделю. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется удаленный сотрудник для Постоянного сотрудничества и выполнения следующих задач: Размещение пресс-релизов. 16 проектов. Написание и размещение 1 уникального пресс-релиза 2-3к знаков на 3х сайтах. Размещать каждый проект по 1 разу в неделю. Постинг на форумах. Поиск ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сервер в офисе на freebsd являющийся шлюзом в инет для всех и для voip телефонии. Задача – написать правило для ipfw и pipe для резервирования полосы канала под телефонию а оставшийся канал ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен спец по флеш-программированию для доработки карты россии на флеше Подробности в личку.Анимация9 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу серьезную команду для разработки сайта специализированной социальной сети. Необходимо: дизайнер, 1-2 и более php программистов От Вас – опыт больших проектов, примеры социальных проектов, свободное время на ближайшие несколько месяцев. Все подробности и Тз – ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт14 лет назад
Наглядная схема проезда для сайта в виде небольшого 3d макета местности Жду предложений с примерами работ!!3D-графика18 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработать схему проезда для сайта полностью в таком стиле Исходники в псд есть.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Баннер для Яндекса 200-300 На флеше. Очень качественный с хорошей идеей. Идея и реализация с Вас. Тема – медицина, медицинский аппарат Рассматриваю только с портфолио. Срок – 2 дня.Баннеры1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Работа: -Ежедневное по будням в первой половине дня размещение объявлений на досках в интернете через специальных софт -Работа занимает 3-5 часов в день - Нужен опыт в интернете и очень желателен опыт размещения объявлений Оплата стабильная ежемесячная, 3000- 6000 ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны тексты для сайта компании занимающейся разработкой сайтов. Нужно быть в теме И иметь опыт написания подобных текстов. Иначе получается бред, проверено.Копирайтинг39 заявокЗакрыт14 лет назад