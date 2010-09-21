maxim77

Максим Матвеев maxim77

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Размещение объявлений на досках объявлений

    $500

    Задача – размещение объявлений на досках. Оплата – за проведение каждого размещения. В месяц: 5000 – 20 000 руб. при занятости 4-10 часов в день. От Вас: - присутствие в сети с 8 до 17 по времени мск ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт описаний продукции магазина изм. техники

    Рерайт большого количества описаний продукции для магазина измерительной техники - вольтмерты, осцилографы и т.д. Требования: знания по этой теме, предельная внимательность! Объем - около 156 000 с пробелами. В заявке - срок, сумма и пару строк о вас.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание seo-текстов

    Ищу копирайтера для долгосрочного сотрудничества. Написание оптимизированных текстов для сайтов разных тематик, статей. Оплата - не более 2$ за 1000 знаков, заказов на 50 000 - 300 000 знаков в месяц. С вас - примеры работ, возможность быть ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты по строительной тематике

    Необходимо написание текстов для сайта строительной тематики - завода по производитсву Железобетона и Плит. Мне нужно от ВАС: 1. ОТЛИЧНОЕ ЗНАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕМЫ - ОПЫТ НАПИСАНИЯ ТАКИХ ТЕКСТОВ Не тратье свое и мое время - тексты из серии ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведение сайта по грузоперевозкам

    Требуется копирайтер для ведения новостного сайта, тема - грузоперевозки Объем: 30 000 знаков в день рерайта. Задачи: С определенных сайтов источников сбор новостей, их рерайт и размещение на сайте через примитивную админку. 5 дней в неделю, пн-пятница. Жду предложений.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Seo- тексты по грузоперевозкам

    Нужен копирайтер с опытом для написания текстов различной тематики. для долгосрочного сотрудничества. первое задание - seo тексты по грузоперевозкам.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайтер для постоянной загрузки

    Ищем для постоянного сотрудничества и написания seo-текстов копирайтера. Объемы в месяц - 100 - 200 тыс. знаков в месяц. Жду предложений с указанием: Желаемая оплата в месяц - Сколько тыс. знаков в день вы можете писать - Стоимость ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайтер

    $500

    Постоянная работа по форумам, пресс-релизам Требуется удаленный сотрудник для Постоянного сотрудничества и выполнения следующих задач: Размещение пресс-релизов. 16 проектов. Написание и размещение 1 уникального пресс-релиза 2-3к знаков на 3х сайтах. Размещать каждый проект по 1 разу в неделю. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Постоянная работа по форумам, пресс-релизам

    $500

    Требуется удаленный сотрудник для Постоянного сотрудничества и выполнения следующих задач: Размещение пресс-релизов. 16 проектов. Написание и размещение 1 уникального пресс-релиза 2-3к знаков на 3х сайтах. Размещать каждый проект по 1 разу в неделю. Постинг на форумах. Поиск ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт социальной сети

    Ищу серьезную команду для разработки сайта специализированной социальной сети. Необходимо: дизайнер, 1-2 и более php программистов От Вас – опыт больших проектов, примеры социальных проектов, свободное время на ближайшие несколько месяцев. Все подробности и Тз – ...

    PHP
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш баннер по медицинской тематике

    Баннер для Яндекса 200-300 На флеше. Очень качественный с хорошей идеей. Идея и реализация с Вас. Тема – медицина, медицинский аппарат Рассматриваю только с портфолио. Срок – 2 дня.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размещение объявлений на досках

    Работа: -Ежедневное по будням в первой половине дня размещение объявлений на досках в интернете через специальных софт -Работа занимает 3-5 часов в день - Нужен опыт в интернете и очень желателен опыт размещения объявлений Оплата стабильная ежемесячная, 3000- 6000 ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$55
10 баллов
13 лет назад
Seo- тексты по грузоперевозкам
Спасибо Максиму за хороший проект. ТЗ составлено грамотно, заказчик готов отвечать на возникающие вопросы, оплату производит незамедлительно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем исполнителям этого заказчика.
Отличый исполнитель, все быстро, четко в срок. Тексты очень хорошие.
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$16
10 баллов
15 лет назад
Написание seo текстов
Задания четкие, оплата в срок.
Отличный исполнитель. Все четко и в срок, всем рекомендую.
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Lekata29
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Написание броской статьи о продукте для публикации
Замечательный заказчик. Оплата моментальная, требования адекватные. Рекомендую .
Отличная работа! Очень творческий и качественный подход к работе! Лучшая статья!:)
Ответный отзыв
OllyW
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$6
10 баллов
15 лет назад
Написание броской статьи о продукте для публикации
Очень приятно работать с Максимом: оперативно отвечает на все вопросы, даёт чёткое задание и аккуратно оплачивает. Спасибо!
Спасибо:)
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