Web-программист на постоянную удаленную работу

Обязанности:

* разработка новых проектов

* поддержка текущих проектов

Обязательные Требования:

* обязательно присутствие в on-line пн-пт, с 10 до 19 по Москве

* практический опыт не менее 2 лет

* знание CMS Битрикс!

* знание PHP + MySQL + HTML + CSS + JavaScript + Ajax

* умение читать и править чужой код

* оперативное взаимодействовие с командой проекта

Условия:

* заработная плата 25 000 – 45 000 руб.

* выплаты 2 раза в месяц

* испытательный срок – 1 месяц

Кандидатам обязательно предоставить:

1. Список проектов, разработанных на базе 1С-Битрикс (не менее 3), описание работ выполненных по каждому из проектов

2. Список проектов, разработанных на базе любых других CMS (не менее 3), описание работ выполненных по каждому из проектов