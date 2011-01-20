Web-программист на постоянную удаленную работу

$2500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки212 просмотров
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Обязанности:

* разработка новых проектов

* поддержка текущих проектов

Обязательные Требования:

* обязательно присутствие в on-line пн-пт, с 10 до 19 по Москве

* практический опыт не менее 2 лет

* знание CMS Битрикс!

* знание PHP + MySQL + HTML + CSS + JavaScript + Ajax

* умение читать и править чужой код

* оперативное взаимодействовие с командой проекта

Условия:

* заработная плата 25 000 – 45 000 руб.

* выплаты 2 раза в месяц

* испытательный срок – 1 месяц

Кандидатам обязательно предоставить:

1. Список проектов, разработанных на базе 1С-Битрикс (не менее 3), описание работ выполненных по каждому из проектов

2. Список проектов, разработанных на базе любых других CMS (не менее 3), описание работ выполненных по каждому из проектов

13 лет назад
maxim77
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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