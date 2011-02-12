Программист на лигу

В открывающийся филиал московской компании требуются программисты asp.net. Требования к кандидатам: Опыт работ от 1 года. Желательно знание паттернов программирования знакомство с MVC.Net. Знание популярных JavaScript-фреймворков jQuery и ExtJs (желательно, но не обязательно). Опыт работы с БД (MSSql) хотя бы ...