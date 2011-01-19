PHP программисты со знанием ModX

Здравствуйте.

Нужны разработчики с опытом коммерческой разработки на CMF ModX (интеграция шаблона, написание модулей/снипетов/чанков)

Поток заказов, разной сложности, достаточно велик, поэтому хотелось бы работать с 2-3 программистами.

От вас нужно:

1. ФИО

2. Страна, город, часовой пояс GMT

3. Портфолио работ modx

4. Какой ваш рейт в час, в USD

5. Какие наработки уже имеете

6. Сколько часов в неделю можете уделять работе

7. Контактные данные (icq, skype, email)

Выслать можно на [email protected] или опубликовать в вакансии.