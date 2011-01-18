Требуется программист(ы) со знанием PHP/NET/Java

Требуется программист на удалённую (скорее всего) удалённо-постоянную работу. Знания Java/Net/php/iphone development,android development,blackberry development/mobile phone development" (всё или частично.) Разработка мобильных приложений, вэб-интерфесов и так далее. Знание разговорного английского, поскольку работа на англоязычного клиента. На сегодняшний момент есть проект для программиста со знанием NET.

Писать на мыло [email protected] на английском (хотя бы ломаном), примерную стоимость ваших услуг, (почасово/в месяц) ну и примеры того что вы умеете, с коротким описанием о вас.