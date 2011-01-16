Требуется Программист Навыки - php, js, html, Css, MySQL. - немножко верстка Задачи: Запуск новых сайтов, граб. Поддержка ряда сайтов, оперативное реагирование для решения возникающих проблем и задач в процессе функционирования. Разработка и установка дополнительных модулей сайта. Усовершенствование админ панели. ...
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Требуются программисты на постоянную удалённую работу в компанию. Проживание Украина. Возраст не имеет значение, главное опыт работы в сфере ИТ, в разработке ПО, баз данных, Специалисты по работе с различными движками и разработке собственной цмс приветствуется.
Требования - быть на связи, пунктуальность, выполнение в сроки, чёткая оценка стоимости и своих сил.
Обязательное знание PHP‚ MySQL‚ javascript‚ XML; Умение читать и разбирать чужой код; Наличие портфолио работающих проектов приветствуется; Аналитический склад ума‚ увлеченность своей работой‚ умение решать поставленные задачи‚ обучатся и развиваться.
# Опыт работы от 5х лет
# Знание ООП в PHP5.
# Базовые знания HTML/CSS.
# Опыт работы с разными CMS (особенно 1С-Битрикс) или framework’ами приветствуется.
# Опыт создания крупных проектов (фриланс, порталы, игры, и тд.)
# Высшее образование
# Наличие скайпа, телефона
# Только для долгосрочного сотрудничества
Необходимо при отправлении заявки на должность программиста указать свои контактные данные и более подробное резюме на почту [email protected]
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