Требуются программисты на постоянную удалённую работу в компанию. Проживание Украина. Возраст не имеет значение, главное опыт работы в сфере ИТ, в разработке ПО, баз данных, Специалисты по работе с различными движками и разработке собственной цмс приветствуется.

Требования - быть на связи, пунктуальность, выполнение в сроки, чёткая оценка стоимости и своих сил.

Обязательное знание PHP‚ MySQL‚ javascript‚ XML; Умение читать и разбирать чужой код; Наличие портфолио работающих проектов приветствуется; Аналитический склад ума‚ увлеченность своей работой‚ умение решать поставленные задачи‚ обучатся и развиваться.

# Опыт работы от 5х лет

# Знание ООП в PHP5.

# Базовые знания HTML/CSS.

# Опыт работы с разными CMS (особенно 1С-Битрикс) или framework’ами приветствуется.

# Опыт создания крупных проектов (фриланс, порталы, игры, и тд.)

# Высшее образование

# Наличие скайпа, телефона

# Только для долгосрочного сотрудничества

Необходимо при отправлении заявки на должность программиста указать свои контактные данные и более подробное резюме на почту [email protected]