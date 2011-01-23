Веб программист C#/ASP.NET на удаленную работу

Требуется Программист Навыки - php, js, html, Css, MySQL. - немножко верстка Задачи: Запуск новых сайтов, граб. Поддержка ряда сайтов, оперативное реагирование для решения возникающих проблем и задач в процессе функционирования. Разработка и установка дополнительных модулей сайта. Усовершенствование админ панели. ...
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Требуется опытный ASP.NET программист для удаленной работы над периодически возникающими проектами. Средяя занятость (10-20 часов в неделю).
Ориентировочная ставка 10$ в час.
Требования:
Обязательно:
- Хорошее знание C# / ASP.NET / MSSQL / XHTML
- Умение разбираться в чужом коде
- Портфолио. Важно показать реально существующий (можно некоммерческий) проект, который демонстрирует умения и опыт.
Желательно:
- Jquery
- Photoshop
- Опыт работы с бесплатными ASP.NET движками типа BlogEngine.NET, nopCommerce будет очень полезен.
Студии, группы, агентства и прочие объединения не интересуют. Требуется конкретный специалист для продолжительного сотрудничества.
Резюме или заявки в свободной форме отправлять по адресу: [email protected]
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