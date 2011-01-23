Веб программист C#/ASP.NET на удаленную работу

Требуется опытный ASP.NET программист для удаленной работы над периодически возникающими проектами. Средяя занятость (10-20 часов в неделю).

Ориентировочная ставка 10$ в час.

Требования:

Обязательно:

- Хорошее знание C# / ASP.NET / MSSQL / XHTML

- Умение разбираться в чужом коде

- Портфолио. Важно показать реально существующий (можно некоммерческий) проект, который демонстрирует умения и опыт.

Желательно:

- Jquery

- Photoshop

- Опыт работы с бесплатными ASP.NET движками типа BlogEngine.NET, nopCommerce будет очень полезен.

Студии, группы, агентства и прочие объединения не интересуют. Требуется конкретный специалист для продолжительного сотрудничества.

Резюме или заявки в свободной форме отправлять по адресу: [email protected]