Для сайта http://maglenta.ru необходимо разработать новый логотип. Текущий вариант просто набран одним из стандартных шрифтов Фотошопа. Сайт позиционирует себя как информационно-развлекательный журнал для молодой и активной аудитории города. Сам дизайн сайта выполнен в стиле ...
- $110Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется опытный ASP.NET программист для удаленной работы над периодически возникающими проектами. Средяя занятость (10-20 часов в неделю). Ориентировочная ставка 10$ в час. Требования: Обязательно: - Хорошее знание ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип для ИТ-компании, которая занимается производством мобильных платформ и автономных систем. Заказчик мнит себя дизайнером и набросал несколько идей для будущего логотипа. В приложенном ppt файле несколько набросков от заказчика. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо спарсить фотографии звезд с сайта http://theplace.ru/photos/?s_id=0 Можно не все, а только 10-20 фото для каждой звезды. Можно с любого другого сайта. Главное, чтобы в результате была БД с фотографиями и именами звезд. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт недвижимости www.magreal.ru Платформа ASP.NET 2.0 Необходимо: 1. Разработать новый графический дизайн 2. Натянуть его на существующий сайт Можно подавать ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется веб программист для удаленной работы. Объем работы, степень участия и оплата оговаривается для каждого проекта в отдельности. Требования: Обязательно: - Хорошее знание ASP.NET - C#, ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
К проекту прикреплен файл с дизайном сайта. Существующий дизайн сверстан. Качество не устраивает. Хотелось бы видеть легкий, но привлекательный и проработанный дизайн, нечто похожее на http://www.besthome.uz/ но более проработанное. Его можно даже ...Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $10
Итак: Oracle 9.2 Есть таблица с разными типами данных с произвольным количеством строк. Необходимо написать процедурку на Java которая толкала бы всю таблицу А в одну ячейку таблицы В (blob наверное) ...Базы данных1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $150
Дизайн сайта-портала. Тема: "Недвижимость". Верстка на дивах. Сложность средняя. Срочно!.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $200
Дизайн для интернет-магазина mp3 музыки стиля R'n'B с использованием Flash. Огиринальный дизайн, рассчитанный на молодую продвинутую аудиторию. От конкурсантов хотелось бы видеть ссылки на подобные реализованные проекты. Принцип работы такой: ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт18 лет назад
В данный момент разрабатывается сайт по продаже mp3 музыки. Необходимо вывести его в TOP'ы в yandex и google. Проект коммерческий, поэтому интересует прежде всего гарантированный качественный результат. От претендентов хотелось бы услышать прогнозы ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Существует шаблон (скриншот) сайта, необходимо его подправить: добавить некоторые пункты, что-то подвинуть, что-то убрать и т.д. Результат опять же в виде *.bmp или *.psd Для опытного дизайнера работы на пол часа.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт18 лет назад