bedazzled

Александр bedazzled

 
42 года
19 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

1

  • Дизайн логотипа для онлайн-журнала

    $110

    Для сайта http://maglenta.ru необходимо разработать новый логотип. Текущий вариант просто набран одним из стандартных шрифтов Фотошопа. Сайт позиционирует себя как информационно-развлекательный журнал для молодой и активной аудитории города. Сам дизайн сайта выполнен в стиле ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Веб программист C#/ASP.NET на удаленную работу

    Требуется опытный ASP.NET программист для удаленной работы над периодически возникающими проектами. Средяя занятость (10-20 часов в неделю). Ориентировочная ставка 10$ в час. Требования: Обязательно: - Хорошее знание ...

    ASP.NETjQuery
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка логотипа

    $100

    Необходимо разработать логотип для ИТ-компании, которая занимается производством мобильных платформ и автономных систем. Заказчик мнит себя дизайнером и набросал несколько идей для будущего логотипа. В приложенном ppt файле несколько набросков от заказчика. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Парсинг фотографий с сайта

    Необходимо спарсить фотографии звезд с сайта http://theplace.ru/photos/?s_id=0 Можно не все, а только 10-20 фото для каждой звезды. Можно с любого другого сайта. Главное, чтобы в результате была БД с фотографиями и именами звезд. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редизайн сайта недвижимости

    Здравствуйте. Есть сайт недвижимости www.magreal.ru Платформа ASP.NET 2.0 Необходимо: 1. Разработать новый графический дизайн 2. Натянуть его на существующий сайт Можно подавать ...

    ASP.NET
    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется веб программист C# / ASP.NET

    Требуется веб программист для удаленной работы. Объем работы, степень участия и оплата оговаривается для каждого проекта в отдельности. Требования: Обязательно: - Хорошее знание ASP.NET - C#, ...

    AJAXASP.NETJavaScript
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта на тему "недвижимость"

    К проекту прикреплен файл с дизайном сайта. Существующий дизайн сверстан. Качество не устраивает. Хотелось бы видеть легкий, но привлекательный и проработанный дизайн, нечто похожее на http://www.besthome.uz/ но более проработанное. Его можно даже ...

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Написание процеруры на Java под Oracle 9.2

    $10

    Итак: Oracle 9.2 Есть таблица с разными типами данных с произвольным количеством строк. Необходимо написать процедурку на Java которая толкала бы всю таблицу А в одну ячейку таблицы В (blob наверное) ...

    Java
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн сайта интернет магазина

    $200

    Дизайн для интернет-магазина mp3 музыки стиля R'n'B с использованием Flash. Огиринальный дизайн, рассчитанный на молодую продвинутую аудиторию. От конкурсантов хотелось бы видеть ссылки на подобные реализованные проекты. Принцип работы такой: ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Раскрутка сайта по продаже mp3 музыки

    В данный момент разрабатывается сайт по продаже mp3 музыки. Необходимо вывести его в TOP'ы в yandex и google. Проект коммерческий, поэтому интересует прежде всего гарантированный качественный результат. От претендентов хотелось бы услышать прогнозы ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Корректировка дизайна

    $50

    Существует шаблон (скриншот) сайта, необходимо его подправить: добавить некоторые пункты, что-то подвинуть, что-то убрать и т.д. Результат опять же в виде *.bmp или *.psd Для опытного дизайнера работы на пол часа.

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

Отзывы фрилансеров

CostazElPayaso
Константин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
$110
10 баллов
13 лет назад
Дизайн логотипа для онлайн-журнала
Интересный конкурс... Своевременная оплата... Приятный в общении заказчик... Как итог - положительное впечатление от сотрудничества!
Качественная и быстрая работа. Из нескольких десятков участников конкурса, этот дизайнер прислал работу первым, которая через несколько дней и победила в конкурсе.
Ответный отзыв
grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Разработка логотипа
Отличный заказчик! Всегда на связи, своевременная оплата. Работа доставила большое удовольствие! Буду рада продолжению сотрудничества!
В соответствии с требованиями задания оперативно предоставила несколько вариантов логотипа. Доработала капризные поправки заказчика и предоставила отличный результат. Спасибо!
Ответный отзыв
zdv
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Парсинг фотографий с сайта
Замечательный заказчик! Сработались очень быстро, оплата в срок! С удовольствием буду сотрудничать и в дальнейшем! Советую всем!
Откликнулся на заявку практически сразу и сделал буквально все за несколько минут. Огромное спасибо.
Ответный отзыв