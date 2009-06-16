Парсинг фотографий с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен24 заявки320 просмотров

Необходимо спарсить фотографии звезд с сайта http://theplace.ru/photos/?s_id=0

Можно не все, а только 10-20 фото для каждой звезды.

Можно с любого другого сайта. Главное, чтобы в результате была БД с фотографиями и именами звезд. Или просто куплю такую БД, если уже у кого-то есть.

16 лет назад
bedazzled
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

zdv
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Откликнулся на заявку практически сразу и сделал буквально все за несколько минут. Огромное спасибо.
Замечательный заказчик! Сработались очень быстро, оплата в срок! С удовольствием буду сотрудничать и в дальнейшем! Советую всем!

Заявки фрилансеров

zdv
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Java скрипт

    Небольшой скрипт на JAVA SCRIPT Смысл: Есть предположим ссылка Нужно средствами JAVA SCRIPT направить пользователя по этой ссылке, НО!!! Но самое главное, чтобы в эту ссылку он предварительно подставил значение свое ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка сайта

    $16

    Требуется доработать скрипт joywap.ru сейчас доступ к контенту свободный (бесплатно). нужно реализовать авторизацию. т.е. новый пользователь на страничке контента видит информацию о том, что ему нужно авторизоваться. после ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доска объявлений в сфере недвижимости

    $700

    Уникальный проект. Должен идти как модуль к CMS - DLE. Создание сложной структуры как на auto.ru или mobil.de. Заинтересованных данным проектом или желающих узнать больше, просьба писать в комментариях или на e-mail - [email protected]

    DLE
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вывод категории в DLE

    Добрый день. Имеется сайт на DLE - варезник...адресс http://binhot.ru. Что требуеться: 1.Сделать вывод категорий с картинками (картинки дам) 2.Сделать вывод количества новостей возле категории в формате всего/сегодня ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод сайта на новый движок

    $600

    Сайт www.epicurus-travel.net - нужно перевести на современный движок . В дизайне и оформлении нужно обыграть тему которая отображена на заставке. Для данного сайта в первую очередь важен дизайн. Хотелось бы легкий (воздушный ) и незаезженный ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад