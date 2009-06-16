Парсинг фотографий с сайта

Необходимо спарсить фотографии звезд с сайта http://theplace.ru/photos/?s_id=0

Можно не все, а только 10-20 фото для каждой звезды.

Можно с любого другого сайта. Главное, чтобы в результате была БД с фотографиями и именами звезд. Или просто куплю такую БД, если уже у кого-то есть.