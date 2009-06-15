Вывод категории в DLE

Заказывал у Александра создание модуля и изменение вывода новостей на моём сайте.Работа была выполнена профессионально и точно в срок,как и договаривались.По просьбе доделал неработающий модуль бесплатно.Одним словом очень приятно и интересно сотрудничть с профессионалом своего дела.Рекомендую!