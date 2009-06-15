Вывод категории в DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки145 просмотров

Добрый день.

Имеется сайт на DLE - варезник...адресс http://binhot.ru.

Что требуеться:

1.Сделать вывод категорий с картинками (картинки дам)

2.Сделать вывод количества новостей возле категории в формате всего/сегодня

Пример можете посмотреть на сайте qiq.ru

Ваша цена и сроки выполнения!

DLE
16 лет назад
styleismylife
Сай Руслан 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
16 лет назад
$20
2 дня
Заказывал у Александра создание модуля и изменение вывода новостей на моём сайте.Работа была выполнена профессионально и точно в срок,как и договаривались.По просьбе доделал неработающий модуль бесплатно.Одним словом очень приятно и интересно сотрудничть с профессионалом своего дела.Рекомендую!
Отличный заказчик. Понятное задание. Приятен в общении. Оплата в строк. От сотрудничество только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
16 лет назад

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