Обработка текстового файла - 2 скрипта

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Завершен12 заявок278 просмотров

Отмена

16 лет назад
Borodach
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aleksey_s
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Быстрее срока, и это с учетом того, что срок по сравнению с другими исполнителями был установлен на порядок меньше, отлично выполненная работа! Сразу видно, что человек знает свою работу на отлично

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aleksey_s
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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