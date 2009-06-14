По причине что самому лень делать, уже три месяца собираюсь))) Нужен человек кто недорого сделает. 1. Сделать главную страничку, с разделением на фреймы. В одном из них сделать форму для входа в ...
Разработка системы монитор. SEO-запросов
Необходимо создать систему контроля позиции сайта в результатах выдачи поисковых систем по заданным запросам.
Данная система должна:
- отображать позиции сайта по определенным запросам
- отображать последние апдейты поисковиков.
- отображать % запросов, который находиться в ТОП-10
- Иметь личные кабинеты для клиентов
- Собирать статистику ежемесячно и уметь считать деньги за продвижение.
и др. ... Подробнее смотрите ТЗ во вложении
Также требуется:
Установка проекта на хостинг, его тестирование. Гарантии в течение 30-60 дней исправлять некачественные нюансы.
Требования к разработчикам:
- Разработка проекта с нуля
- Опыт работы с похожими проектами (портфолио в студию)
- PHP, БД, HTML
- Верстка и Дизайн
- Ответственность
- Оперативность (играет важную роль)
В предложении укажите:
- сроки разработки
- гарантии
- портфолио похожих проектов
- идеи по оптимизации кода, языка программ., и др.
В зависимости от успешности проекта, в перспективе готов работать по новым клиентским проектам!
Надеюсь на постоянство и продуктивность!
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