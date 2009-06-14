Сделать drupal модуль

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки166 просмотров

Необходимо написать модуль

который бы наполнял сайт с рсс лент.

детальное тз в приват

Требования к исполнителям

1. Свободное время на заказ

2. Быстрое выполнение заказа

Drupal
16 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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