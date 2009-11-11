По причине что самому лень делать, уже три месяца собираюсь))) Нужен человек кто недорого сделает. 1. Сделать главную страничку, с разделением на фреймы. В одном из них сделать форму для входа в ...
Медиа галерея + админка
Интерфейс представлен на скриншотах см прик файл
Первая страница: привью
Вторая страница: видеоконтент (видео проигрыватель)
Страницы с привью генерируются автоматически путем добавления картинок через админку, на одной странице блок из 12 картинок (4/3) внизу страницы навигатор по страницам одной категории, каждая картинка ведет на определенную страницу с видеопроигрывателем, гиперссылка к картинке прописывается в админке, сама страница с проигрывателем делается вручную из шаблона, внизу страницы кнопка вернуться (на скриншоте нет её), при нажатии возвращает пользователя на предыдущую страницу. Скрипт должен поддерживать категории, т.е. одна картинка может отображаться в нескольких категориях, путем добавления меток в админке, категории также должны добавляться через админку, всего 14 штук. Еще надо будет сделать что бы меню подгружалось на все страницы из отдельного файла.
Админка содержит пункты:
Закачать/выбрать – процесс не важен, можно сделать что бы закачивала с компа на сервер, могу закачивать сам на сервер в определенную папку, а из неё уже выбирать картинку в админке
Ссылка – в поле указывается гиперссылка к картинке ведущая на страницу с проигрывателем
Категории – добавляет категории
Выбрать категорию – позволяет присваивать выбранной картинке категории из созданных
Схема работы: делаете, заливаете к себе, даете доступ к админке, я тестирую, оплачиваю, получаю скрипт, пишу отзыв. Желательно все успеть до среды-четверга.
В АСЮ долбится не нужно, пишите в личку
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