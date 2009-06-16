Статистика сайта

Необходимо написать скрипт который выводил бы информацию о сайте:

Alexa Rank

Compete Rank

Del.icio.us Bookmarks

Yahoo Inbound Links

Page Rank

RSS Subscribers

Twitter Followers

Пример где уже реализовано: http://buysellads.com/buy/detail/150/

Где-то в скрипте вводится домен и скрипт парсит все данные. Для RSS и Twitter вводятся адрес фида и аккаунт twitter'a. Обязательно чтобы было через Javascript + XML, должны быть ссылки на каждый пункт кроме Page Rank.

Возможно предварительно обговорить с исполнителем как лучше реализовать данное задание. Спасибо