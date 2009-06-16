Создание платформы сервиса услуг на базе сайта http://parisvoyage.ru, необходимо создать удобную систему бронирования апартаментов, транспорта, экскурсий, оплаты. Удобное добавление анкет по апартаментам, экскурсиям, и транспорту из админки способ оплаты на выбор исполнителя
Статистика сайта
Необходимо написать скрипт который выводил бы информацию о сайте:
Alexa Rank
Compete Rank
Del.icio.us Bookmarks
Yahoo Inbound Links
Page Rank
RSS Subscribers
Twitter Followers
Пример где уже реализовано: http://buysellads.com/buy/detail/150/
Где-то в скрипте вводится домен и скрипт парсит все данные. Для RSS и Twitter вводятся адрес фида и аккаунт twitter'a. Обязательно чтобы было через Javascript + XML, должны быть ссылки на каждый пункт кроме Page Rank.
Возможно предварительно обговорить с исполнителем как лучше реализовать данное задание. Спасибо
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