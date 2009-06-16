Статистика сайта

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$20
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Завершен3 заявки272 просмотра

Необходимо написать скрипт который выводил бы информацию о сайте:

Alexa Rank

Compete Rank

Del.icio.us Bookmarks

Yahoo Inbound Links

Page Rank

RSS Subscribers

Twitter Followers

Пример где уже реализовано: http://buysellads.com/buy/detail/150/

Где-то в скрипте вводится домен и скрипт парсит все данные. Для RSS и Twitter вводятся адрес фида и аккаунт twitter'a. Обязательно чтобы было через Javascript + XML, должны быть ссылки на каждый пункт кроме Page Rank.

Возможно предварительно обговорить с исполнителем как лучше реализовать данное задание. Спасибо

JavaScript
16 лет назад
DrGuz
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$20
1 день
Всё сделал как и требовалось. Были трудности но всё исправил и настроил пока не заработало. Спасибо за хорошую работу.
Замечательный заказчик. Терпеливый и доброжелательный. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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