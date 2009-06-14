Необходима разработка плагина DirectAdmin по мониторингу нагрузки, создаваемой аккаунтом на CPU/MEM. Считается нагрузка, создаваемая на базу данных (все процессы, запущенные клиентом) и процессы Apache. Нагрузку необходимо считать по каждому из доменов клиента (выводить её ...
Joomla под объявление
Желательно "Joomla 1.5.11"
Все объявления должны попадать в категории Joomla, а не в отдельном таблице. т.е. как написание материала по токой системе должно работать. Можите использывать любые компоненты, мамботы и.т.д.
Сам выполняю работы, просто времени нету.Буджет минимальный, Срок 2-3 дня.
------------------------------------------------------------------------------------
1. Возможность добавлять объявления для гостей, после чего администрация одобряет или нет для публикации.
Объявление публикуются автоматический на 90 дней. Но администрация может продлить время публикации на сколько дней захочет.
После окончания срока публикации объявлении, объявление автоматически должно не публиковаться.
2. Форма написания объявления должна быть следушего типа:
2.1) Тип сделки: (выбор в расскладном виде)
Тип 1
Тип 2
Тип 3
...
2.2) Цена: (Место для написание текста)
2.3) Дополнительное инфо: (Место для написание текста)
2.4) Загрузка фото. Максимум 5 фото.
P.S.1. При удаления объявления что бы картинки с сервера тоже удалялись.
P.S.2. Сжимать размер файла до 800 кб, допустимые форматы (jpg, jpeg, gif, bmp)
3. Форма вывода в объявления в категории должна быть следушего типа:
3.1) Тип сделки
3.2) Фото 1
Если в объявлении нету фотки тогда должно быть фото по станрадру "no_foto.jpg"
3.3) Цена
4. Форма вывода в внутри объявления должна быть следушего типа:
4.1) Тип сделки
4.2) Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5.
Если в объявлении нету фотки тогда должно быть фото по станрадру "no_foto.jpg"
Автоматический все фото в мини режиме 100x100 размера, а при нажати что бы увеличивались в оригинальном виде.
4.3) Цена
4.4) Дополнительное инфо
------------------------------------------------------------------------------------
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Приветствую фрилансеров. Требуется написание партнерской программы для кино-сайта. Пример партнерской программы можно посмотреть на сайте kino77.ru. В принципе, требуется что-то очень похожее, но с небольшими доработками. Прошу отписывать сроки и цену. Рассмотрим ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Необходимо сделать верхнее меню для сайта на Ajax, с последующей возможностью редактирования пунктов меню по средствам cms. Сам сайт работает на Joomla v.1.0.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Пользователь заполняет 3 поля (поле "а" поле "б", поле "в"). Нужно что бы данные из тих полей заносились в MySQL, и в текстовые логи в отдельной папке. Цены и предложения!Завершен16 лет назад
- $1000
Необходимо реализовать класс на C# для сбора информации из google. Подробное описание в приложении. В предложении укажите: - Есть ли опыт работы с подобными решениями; - Оценку проекта в часах; ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать простенький скрипт ( либо программу), который должен уметь автоматически через определенное количество символов выделять фрагмент (несколько слов) одним стилем ( к примеру h1) . Обязательно должен читать формат docx (word 2007) ...Завершен16 лет назад
Очень срочно нужен прокаченный flash-программист. Работа займет 1,5 дня (завтра в обед все уже должно работать) Требования: - отличное знание as2, flash + xml - хороший опыт flash-программирования, опыт решения ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для сайта http://www.searchads.ru/ (сайт на Nuke) нужно в объявлениях контакт по E-mail выполнить как здесь http://www.qpl.ru/aid/23297/ - т.е. чтобы скрипт не создавал отдельную страницу, а на текущей странице контакт по E-mail фигурировал только после ...Завершен16 лет назад
- $5000
--- Задача такая: Для 10 самых популярных "Shopping Cart" написать модуль интерграции с платежной системой по типу E-Gold / Webmoney. Все документы по интеграции с нужной платежной системой предоставляются. Есть образцы. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать модуль калькулятор для расчета стоимости. От вас цена и сроки.Закрыт16 лет назад