Joomla под объявление

Желательно "Joomla 1.5.11"

Все объявления должны попадать в категории Joomla, а не в отдельном таблице. т.е. как написание материала по токой системе должно работать. Можите использывать любые компоненты, мамботы и.т.д.

Сам выполняю работы, просто времени нету.Буджет минимальный, Срок 2-3 дня.

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1. Возможность добавлять объявления для гостей, после чего администрация одобряет или нет для публикации.

Объявление публикуются автоматический на 90 дней. Но администрация может продлить время публикации на сколько дней захочет.

После окончания срока публикации объявлении, объявление автоматически должно не публиковаться.

2. Форма написания объявления должна быть следушего типа:

2.1) Тип сделки: (выбор в расскладном виде)

Тип 1

Тип 2

Тип 3

...

2.2) Цена: (Место для написание текста)

2.3) Дополнительное инфо: (Место для написание текста)

2.4) Загрузка фото. Максимум 5 фото.

P.S.1. При удаления объявления что бы картинки с сервера тоже удалялись.

P.S.2. Сжимать размер файла до 800 кб, допустимые форматы (jpg, jpeg, gif, bmp)

3. Форма вывода в объявления в категории должна быть следушего типа:

3.1) Тип сделки

3.2) Фото 1

Если в объявлении нету фотки тогда должно быть фото по станрадру "no_foto.jpg"

3.3) Цена

4. Форма вывода в внутри объявления должна быть следушего типа:

4.1) Тип сделки

4.2) Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5.

Если в объявлении нету фотки тогда должно быть фото по станрадру "no_foto.jpg"

Автоматический все фото в мини режиме 100x100 размера, а при нажати что бы увеличивались в оригинальном виде.

4.3) Цена

4.4) Дополнительное инфо

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