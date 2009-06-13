Необходимо сделать верхнее меню для сайта на Ajax, с последующей возможностью редактирования пунктов меню по средствам cms. Сам сайт работает на Joomla v.1.0.
Написание партнерской программы для сайта.
Приветствую фрилансеров.
Требуется написание партнерской программы для кино-сайта. Пример партнерской программы можно посмотреть на сайте kino77.ru. В принципе, требуется что-то очень похожее, но с небольшими доработками.
Прошу отписывать сроки и цену. Рассмотрим любые предложения.
Желательно, чтобы человек уже имел опыт подобной работы и мог показать примеры работ.
Заявки фрилансеров
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