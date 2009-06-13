Написание партнерской программы для сайта.

Приветствую фрилансеров.

Требуется написание партнерской программы для кино-сайта. Пример партнерской программы можно посмотреть на сайте kino77.ru. В принципе, требуется что-то очень похожее, но с небольшими доработками.

Прошу отписывать сроки и цену. Рассмотрим любые предложения.

Желательно, чтобы человек уже имел опыт подобной работы и мог показать примеры работ.