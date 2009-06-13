Для сайта http://www.searchads.ru/ (сайт на Nuke) нужно в объявлениях контакт по E-mail выполнить как здесь http://www.qpl.ru/aid/23297/ - т.е. чтобы скрипт не создавал отдельную страницу, а на текущей странице контакт по E-mail фигурировал только после ...
Flash программирование
Очень срочно нужен прокаченный flash-программист. Работа займет 1,5 дня (завтра в обед все уже должно работать)
Требования:
- отличное знание as2, flash + xml
- хороший опыт flash-программирования, опыт решения сложных задач
- умение быстро и без лишних эмоций разбираться в чужом коде
- трудоспособность, ответственность, пунктуальность
Подробности при личном общении.
icq# 485-982-970
тел. 8-922-119-24-28
Заявки фрилансеров
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