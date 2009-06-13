Flash программирование

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Закрыт4 заявки158 просмотров

Очень срочно нужен прокаченный flash-программист. Работа займет 1,5 дня (завтра в обед все уже должно работать)

Требования:

- отличное знание as2, flash + xml

- хороший опыт flash-программирования, опыт решения сложных задач

- умение быстро и без лишних эмоций разбираться в чужом коде

- трудоспособность, ответственность, пунктуальность

Подробности при личном общении.

icq# 485-982-970

тел. 8-922-119-24-28

16 лет назад
web-zenit
Ксения 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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