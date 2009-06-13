Поиск по сайту

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Закрыт5 заявок180 просмотров

Вот краткое ТЗ

требуется:

организовать строчку поиска по сайту с всплывающими подсказками названий товаров и характеристик

(двиг ШС премиум)

16 лет назад
13zone
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров