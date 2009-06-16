Разработка калькулятора услуг под Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок206 просмотров

Нужно разработать под Joomla 1.5 калькулятора услуг. Чтобы можно было разбивать на разные категории, считать в разных валютах. Управлять шрифтами и фоном и подключать на разных страницах. Аналог http://moni100.com/kalkuliator/

Жду как можно скорее.

Joomla
16 лет назад
help4u
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Mak_J
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$20
3 дня
Все было замечательно. Исполнитель проявил профессионализм, терпение и понимание. Работа была выполнена в срок более чем в полном объеме. Записываюсь в очередь постоянных клиентов!
Приятно было поработать с Евгением, пытался сразу уточнять все моменты, которые могли бы возникнуть по истечению времени. Оплата своевременна, и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

Mak_J
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад