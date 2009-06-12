Требуется написать скрипт для администрирования нексольких функций на хостинги, так скажим клиентский доступ к аккаунту на хостинге. Функции такие как создание почты, создание поддоменов, и нескольких простых настроек.
Скрипт расчета расстояний
Нужен скрипт расчета расстояний. С необходимыми базами. Как здесь:
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