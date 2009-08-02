Требуется написать скрипт на php

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Завершен18 заявок382 просмотра

Требуется написать скрипт на php. Описание задачи - в прилагаемом файле

PHP
16 лет назад
magazin
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

neroworld
Артём 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$18
1 день
Проект выполнен. Исполнитель свое слово держит. Благодарствие за это.
Отличный заказчик =) надеюсь поработаем вновь.

Заявки фрилансеров

neroworld
Артём 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
16 лет назад

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