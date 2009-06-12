Плагин для работы в sape.ru Нужна проверка некоторого параметра (который выдаёт удалённый скрипт при передаче ему урл) ссылок на страницах sape.ru Нужна одиночная проверка (щелчком по кнопке) и массовая (кнопка на панели)
Разработка плагина интеграции A1Agregator.ru
Нужно разработать плагин интеграции A1Agregator.ru со скриптом партнерской программы.
Есть готовый плагин интеграции Robokassa.ru, переписать под A1Agregator.ru
Доступ к скрипту партнерки для тестирования предоставляется.
Без упоминания информации о разработчике в коде плагина.
Предложения сюда, не в ICQ или личку.
Предложения без указания цены отклоняются.
В приложении:
1) плагин для примера
2) образец обработчика
3) спецификация A1Agregator.ru
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