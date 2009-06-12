Разработка плагина интеграции A1Agregator.ru

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Нужно разработать плагин интеграции A1Agregator.ru со скриптом партнерской программы.

Есть готовый плагин интеграции Robokassa.ru, переписать под A1Agregator.ru

Доступ к скрипту партнерки для тестирования предоставляется.

Без упоминания информации о разработчике в коде плагина.

Предложения сюда, не в ICQ или личку.

Предложения без указания цены отклоняются.

В приложении:

1) плагин для примера

2) образец обработчика

3) спецификация A1Agregator.ru

16 лет назад
kasko
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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