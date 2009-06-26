Подправить функционал.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки149 просмотров

Срочно работа для программиста, на нашей доске объявлений нужно подправить существующий функционал (перестали работать некоторые задачи) и сделать еще функционал согласно ТЗ.

Писать мне только на ICQ:480134241, в личку не беспокоить.

Требования: Программист только из России.

Возможно на долгосрочное сотрудничество, как сработаемся.

16 лет назад
Guliver
Roman 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

free-lancer
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
18 отзывов
16 лет назад
$100
1 день
Отличный программист, знает свое дело. Выполняет работу очень быстро, качественно. Будем работать с ним и в дальнейшем.
Надёжный адекватный заказчик, с которым можно работать даже без предоплаты.

Заявки фрилансеров

free-lancer
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
18 отзывов
16 лет назад