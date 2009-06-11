C нетката на Joomla.

Есть задача, есть сайт написан на неткате, http://www.incommunity.ru

он сверстан, но надо пришить его к joomla 1.59

+нужно внести изменения. верхнее меню сделать на css . как здесь.http://www.roche.com/about_roche.htm

Ну естественно надо сделать так чтобы все можно было добавлять через админку джумлы.

сроки до 13 числа (включительно) надо все сделать.

пишем только те кто знает joomla и css, лучше сразу скидывайте хотя бы один образец работы.

аська 358-355-189, а ю велком. пишите цену и как быстро вы все сможете сделать.

Оплата лучше Яндекс.деньги, можно wmr,

и совсем не хочется wmz (если только вы не мегаталантливый программист который сделает за копейки).

У нас тут рублевая зона :-) Работаем над повышением конвертируемости национальной валюты.