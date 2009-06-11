C нетката на Joomla.

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Закрыт1 заявка100 просмотров

Есть задача, есть сайт написан на неткате, http://www.incommunity.ru

он сверстан, но надо пришить его к joomla 1.59

+нужно внести изменения. верхнее меню сделать на css . как здесь.http://www.roche.com/about_roche.htm

Ну естественно надо сделать так чтобы все можно было добавлять через админку джумлы.

сроки до 13 числа (включительно) надо все сделать.

пишем только те кто знает joomla и css, лучше сразу скидывайте хотя бы один образец работы.

аська 358-355-189, а ю велком. пишите цену и как быстро вы все сможете сделать.

Оплата лучше Яндекс.деньги, можно wmr,

и совсем не хочется wmz (если только вы не мегаталантливый программист который сделает за копейки).

У нас тут рублевая зона :-) Работаем над повышением конвертируемости национальной валюты.

CSSJoomla
16 лет назад
5894515
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Filippov_kirill
Кирилл 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад
$50
2 дня
Проект просто провалил. Дал время до 13 июня - сорвал срок (якобы гроза проблемы с интернетом), ну думаю всякое бывает, дал времени до 15, сорвал срок, дал 16 и 17 число. Обещал что сделает, но потом начал просто тупо не отвечать в аське и начал сливаться. Пытался с человеком говорить, задавать вопросы, помогать, а человек просто молчал и не отвечал. А потом еще и сайт вирусом заразил. Наверно еще бы дал время, но человек просто не выходит на связь, представьте если я бы дал ему предоплату!!! Деньги в унитаз. Зря я проигнорировал 1 отрицательный отзыв. Вообще никогда не пишу негативных отзывов, но тут просто кидалово. Мне приходится извиняться перед людьми за то что кто-то просто инфант, если хотите такого то велком к этому исполнителю. Подставил очень конкретно. Теги об этом исполнителе: Безответственность, инфантильность, не способность держать обещание. Ну а что еще можно ожидать от 19 летнего молодого человека с Украины.
Не понятно, почему у вас такое предвзятое отношение к украинцам. По проекту: желания выполнять больше чем оговорено в начале нет. По этому и проект не был выполнен. Исполнитель, перед тем как начинать работу, пускай этот человек предоставит четкое тз!

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Filippov_kirill
Кирилл 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад