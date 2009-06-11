Доработка существующего интернет-магазина

# 1 — $

Мы являемся инет магазином шин дисков багажников

сайт на битриксе

наш сайт www.nebuksui.ru

что нужно сделать:

1. сменить дизайн+может быть сделать лого

2. подправить кое какие косяки с каталогами дисков и шин (по мелочевке, ничего объемного)

3. ЦЕЛИКОМ взять функционал сайта www.thule-avto.ru и сделать его в нашем дизайне в разделе "Багажники"

4. нужна связка с 1С - настройка 1 С и тд (но 1с можно и через стороннего разработчика настроить)

5. нужен программер для написания программ по работе с XLS

сейчас работы много, писать полное тз времени нет

по дизайну - хочу увидеть ваши варианты, но определенно очч нравится вот это http://st.free-lance.ru/users/dbs/upload/f_483d6258bd3e3.jpg

вот этот стиль нравится очень сильно http://www.template-help.com/screenshots/20600/20631.html (флеш)

вы по нашему сайто небуксуй.ру побродите посмотриие что мы из себя представляем, добавьте фунцкионал по багажникам (сайт тулеавто.ру) и сами предложите вариант дизайна, как видите его - это может кардинально отличатся от того что я выкладываю скидываю или от нашего - главное чтобы был удобным для посетителей и глаз радовал. ОБЯЗАТЕЛЬНО чтобы фотографии товара были на БЕЛОМ фоне.

нам не критично - будет ли один человек всем этим заниматься либо каждый пункт будут выполнять разные люди, главное чтобы мы добились качественного результата - т.к. наш сайт сейчас очень сильно развивается и заслуживает репутацию среди покупателей.

жду ваших предложений

контакты bigmomma собака маил ру

icq 139-337-двести шестьдесят три

Владимир

ЗЫ. С посредниками, которые после получения заказа ищут разработчиков на веблансерах фрилансерах и тд РАБОТАТЬ НЕ БУДУ.