Необходимо написать парсилку отзывов об отелях с сайта туры.ру и(или) топхотелс.ру Отзывы необходимо постить в вбуллетин форум.. Наиболее просто это реализовать - создавая из отзывов РСС ленту а ленту вбуллетин может сам парсить ...
Доработка существующего интернет-магазина
Мы являемся инет магазином шин дисков багажников
сайт на битриксе
наш сайт www.nebuksui.ru
что нужно сделать:
1. сменить дизайн+может быть сделать лого
2. подправить кое какие косяки с каталогами дисков и шин (по мелочевке, ничего объемного)
3. ЦЕЛИКОМ взять функционал сайта www.thule-avto.ru и сделать его в нашем дизайне в разделе "Багажники"
4. нужна связка с 1С - настройка 1 С и тд (но 1с можно и через стороннего разработчика настроить)
5. нужен программер для написания программ по работе с XLS
сейчас работы много, писать полное тз времени нет
по дизайну - хочу увидеть ваши варианты, но определенно очч нравится вот это http://st.free-lance.ru/users/dbs/upload/f_483d6258bd3e3.jpg
вот этот стиль нравится очень сильно http://www.template-help.com/screenshots/20600/20631.html (флеш)
вы по нашему сайто небуксуй.ру побродите посмотриие что мы из себя представляем, добавьте фунцкионал по багажникам (сайт тулеавто.ру) и сами предложите вариант дизайна, как видите его - это может кардинально отличатся от того что я выкладываю скидываю или от нашего - главное чтобы был удобным для посетителей и глаз радовал. ОБЯЗАТЕЛЬНО чтобы фотографии товара были на БЕЛОМ фоне.
нам не критично - будет ли один человек всем этим заниматься либо каждый пункт будут выполнять разные люди, главное чтобы мы добились качественного результата - т.к. наш сайт сейчас очень сильно развивается и заслуживает репутацию среди покупателей.
жду ваших предложений
контакты bigmomma собака маил ру
icq 139-337-двести шестьдесят три
Владимир
ЗЫ. С посредниками, которые после получения заказа ищут разработчиков на веблансерах фрилансерах и тд РАБОТАТЬ НЕ БУДУ.
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