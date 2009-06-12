Регулярное на php

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Завершен8 заявок215 просмотров

Нужно написать "правильное" рег выражение, суть следущая:

есть тексты, вида

текст1

текст2 текст3

надо в тексте 2 заменить все вхождения символа перевода строки - \n на пробел.

вот и вся задачка...

Да, обязателно на php

PHP
16 лет назад
seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Сам пишу на php, но иногда не хватает опыта и знаний. был написан изящный по простоте и читабельности скриптик, который выполнял нужную мне задачу. Еще раз спасибо!
Четкая постановка задачи, без каких-либо проблем с оплатой. Это был микро-проектик)), надеюсь, будут и более серьезные задания

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beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад