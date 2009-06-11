Сделать парсер таблицы с гугл cktool

Необходимо написать парсер новостей, движок сайта Strawberry. То есть нужно уже быть знакомым с этим движком. Ленты новостей на выбор: мои или предложенные вами. Помимо самих новостей необходимы картинки, сохраненные на сервере, превью картинок 100px. ...