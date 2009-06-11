Парсер новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок217 просмотров

Необходимо написать парсер новостей, движок сайта Strawberry. То есть нужно уже быть знакомым с этим движком. Ленты новостей на выбор: мои или предложенные вами. Помимо самих новостей необходимы картинки, сохраненные на сервере, превью картинок 100px. Более детальное ТЗ при переписке с исполнителем.

Просьба писать цену не за парсинг одной ленты, а за проект целиком.

16 лет назад
myLonger
Аня 
44 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров