Доброго времени суток. Нужна небольшая доработка в shop-script/ думаю для спеца работы минут на 7. Проблема в том что не выводятся картинки подкатегорий, на сервер картинки загружены. ...
Исправить проблемы с почтой
Нужно настроить почту в каталоге. Движок Друпал. В общем проблема в том что когда отправляются письма и они приходят получателю то вид у них не такой какой должен быть.
Вот:
?=
=?utf-8?B?0YLQtdC70Y8g0YLQtdGB0YIg0L3QsCDRgdCw0LnRgtC1INC60LDRgtCw0Ls=
?=
=?utf-8?B?0L7QsyDQv9GA0LXQtNC/0YDQuNGP0YLQuNC5ICjQvtC20LjQtNCw0Y7RgiA=
?=
=?utf-8?B?0YDQtdGI0LXQvdC40Y8g0LDQtNC80LjQvdCwKQ==?=
Message-ID:
X-Priority: 3
X-Mailer: PHPMailer (phpmailer.codeworxtech.com) [version 2.3]
X-Mailer: Drupal
Errors-To: [email protected]
Reply-To: [email protected]
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8Bit
Content-Type: text/plain; format=flowed; delsp=yes; charset="utf-8"
РЕЯР,
яОЮЯХАН, ГЮ БЮЬС ПЕЦХЯРПЮЖХЧ МЮ ЯЮИРЕ
ЙЮРЮКНЦ ОПЕДОПХЪРХИ. бЮЬЮ ОПНЯЭАЮ Н
ПЕЦХЯРПЮЖХХ Б МЮЯРНЪЫЕЕ БПЕЛЪ НФХДЮЕР
НДНАПЕМХЪ. оНЯКЕ НДНАПЕМХЪ МЮ БЮЬ e-mail АСДЕР БШЯКЮМЮ ХМТНПЛЮЖХЪ ЙЮЙ БНИРХ, СЯРЮМНБКЕММШИ ОЮПНКХ Х ДПСЦЮЪ ХМТНПЛЮЖХЪ.
-- ЙЮРЮКНЦ ОПЕДОПХЪРХИ team
я СБЮФЕМХЕЛ, www.ukr-firma.com
Нужно все это исправить чтоб и читать можно было и небыло всяких закарлючек.
Например вот эта часть письма:
яОЮЯХАН, ГЮ БЮЬС ПЕЦХЯРПЮЖХЧ МЮ ЯЮИРЕ
ЙЮРЮКНЦ ОПЕДОПХЪРХИ. бЮЬЮ ОПНЯЭАЮ Н
ПЕЦХЯРПЮЖХХ Б МЮЯРНЪЫЕЕ БПЕЛЪ НФХДЮЕР
НДНАПЕМХЪ. оНЯКЕ НДНАПЕМХЪ МЮ БЮЬ e-mail АСДЕР БШЯКЮМЮ ХМТНПЛЮЖХЪ ЙЮЙ БНИРХ, СЯРЮМНБКЕММШИ ОЮПНКХ Х ДПСЦЮЪ ХМТНПЛЮЖХЪ.
-- ЙЮРЮКНЦ ОПЕДОПХЪРХИ team
я СБЮФЕМХЕЛ, www.ukr-firma.com
Это кодировка не правильная, заменить на правильную и все. А другая часть письма постоянно появляется надо сделать так чтоб ее небыло.
Сайтов 3, но они все идентичны. Так что сделать надо на одном и на других потом тоже самое.
P.S. Оплачу только тем кто исправит все это и не будет закарлючек, т.к. еще ни у кого не получилось или то так старались. Требуется специалист по друпал, т.к. друпал очень отличается от других движков и кто в нем не разбирается не сможет настроить.
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