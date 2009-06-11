Исправить проблемы с почтой

Нужно настроить почту в каталоге. Движок Друпал. В общем проблема в том что когда отправляются письма и они приходят получателю то вид у них не такой какой должен быть.

Вот:

?=

=?utf-8?B?0YLQtdC70Y8g0YLQtdGB0YIg0L3QsCDRgdCw0LnRgtC1INC60LDRgtCw0Ls=

?=

=?utf-8?B?0L7QsyDQv9GA0LXQtNC/0YDQuNGP0YLQuNC5ICjQvtC20LjQtNCw0Y7RgiA=

?=

=?utf-8?B?0YDQtdGI0LXQvdC40Y8g0LDQtNC80LjQvdCwKQ==?=

Message-ID:

X-Priority: 3

X-Mailer: PHPMailer (phpmailer.codeworxtech.com) [version 2.3]

X-Mailer: Drupal

Errors-To: [email protected]

Reply-To: [email protected]

MIME-Version: 1.0

Content-Transfer-Encoding: 8Bit

Content-Type: text/plain; format=flowed; delsp=yes; charset="utf-8"

РЕЯР,

яОЮЯХАН, ГЮ БЮЬС ПЕЦХЯРПЮЖХЧ МЮ ЯЮИРЕ

ЙЮРЮКНЦ ОПЕДОПХЪРХИ. бЮЬЮ ОПНЯЭАЮ Н

ПЕЦХЯРПЮЖХХ Б МЮЯРНЪЫЕЕ БПЕЛЪ НФХДЮЕР

НДНАПЕМХЪ. оНЯКЕ НДНАПЕМХЪ МЮ БЮЬ e-mail АСДЕР БШЯКЮМЮ ХМТНПЛЮЖХЪ ЙЮЙ БНИРХ, СЯРЮМНБКЕММШИ ОЮПНКХ Х ДПСЦЮЪ ХМТНПЛЮЖХЪ.

-- ЙЮРЮКНЦ ОПЕДОПХЪРХИ team

я СБЮФЕМХЕЛ, www.ukr-firma.com

Нужно все это исправить чтоб и читать можно было и небыло всяких закарлючек.

Например вот эта часть письма:

яОЮЯХАН, ГЮ БЮЬС ПЕЦХЯРПЮЖХЧ МЮ ЯЮИРЕ

ЙЮРЮКНЦ ОПЕДОПХЪРХИ. бЮЬЮ ОПНЯЭАЮ Н

ПЕЦХЯРПЮЖХХ Б МЮЯРНЪЫЕЕ БПЕЛЪ НФХДЮЕР

НДНАПЕМХЪ. оНЯКЕ НДНАПЕМХЪ МЮ БЮЬ e-mail АСДЕР БШЯКЮМЮ ХМТНПЛЮЖХЪ ЙЮЙ БНИРХ, СЯРЮМНБКЕММШИ ОЮПНКХ Х ДПСЦЮЪ ХМТНПЛЮЖХЪ.

-- ЙЮРЮКНЦ ОПЕДОПХЪРХИ team

я СБЮФЕМХЕЛ, www.ukr-firma.com

Это кодировка не правильная, заменить на правильную и все. А другая часть письма постоянно появляется надо сделать так чтоб ее небыло.

Сайтов 3, но они все идентичны. Так что сделать надо на одном и на других потом тоже самое.

P.S. Оплачу только тем кто исправит все это и не будет закарлючек, т.к. еще ни у кого не получилось или то так старались. Требуется специалист по друпал, т.к. друпал очень отличается от других движков и кто в нем не разбирается не сможет настроить.