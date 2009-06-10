Небольшая правка в shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок222 просмотра

Доброго времени суток.

Нужна небольшая доработка в shop-script/ думаю для спеца работы минут на 7.

Проблема в том что не выводятся картинки подкатегорий, на сервер картинки загружены.

http://meblicomfort.com.ua/index.php?categoryID=96

15 лет назад
denis_ko
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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