Скопировать и доделать флеш баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт36 заявок375 просмотров

Необходимо скопировать существующий флеш, только изменить 4 фотографии в слайде. Исходника нет. Файл прилагается. Указывайте свою цену и сроки.

16 лет назад
mdesign
Павел 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

AntonDevil
Антон 
31 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

AntonDevil
Антон 
31 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать движок mp3 сайта

    $1000

    Нужно написать движок mp3 сайта.Или использовать уже имеющийся движок. Основные функции: Грамотная структура базы, рассчитанная на высокие нагрузки Массовое добавление треков через фтп админом (с последующим чтением тегов файлов и добавлением ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Импорт цен товаров

    $250

    В CMS Zend Cart надо дописать модуль (либо отдельный модуль не интегрируемый в админку) для импорта товаров и прайс-листов поставщиков (Ексель документы у каждого поставщика свой формат), Задачи которые надо выполнять при ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка модуля Property для CMS Joomla 1.5.x

    $250

    Требуется доработка модуля Property для сайта - каталога отелей на CMS Joomla 1.5.x с системой заказа номеров в отеле с сайта (не бронирования, а предварительного заказа - в форме указываются данные человека, период бронирования, контакты ...

    Joomla
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Натенуть дизайн на joomla

    Надо натянуть этот дизайн http://www.2u.ru/templates/24016.html на joomla 1.5 или на любой ваш движок! Пишите самую минимальную цену! www.jt-tuning.ru на этот сайт его надо натянуть! Жду предложений! Спасибо!

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Мини парсер

    $5

    Нужно сделать мини-парсер, который копирует и отображает таблицу расписания со страницы http://rasp.yandex.ru/tablo/station/9606096.html. Причем только таблицу, начиная от слова рейс, заканчивая фразой "Внимание! Данная информация может быть неточной. Текущую ситуацию уточняйте по справочным телефонам терминалов.". Результат ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Прокрутка картинок на аяксе

    $20

    Есть сверстанный резиновый макет сайта вверху идет серия логотипов и при нажатии на стрелочки переход к следующим/предыдущим..нужно сделать этот же самый элемент с нуля, но чтобы блок расширялся горизонтально и при зуммировании не глючил. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • XML Яндекс-маркет

    $10

    Нужно поправить скрипт выдачи XML прайса, парсер от Яндекс-маркет выдает ошибку: Фатальная ошибка: Ошибка парсинга XML: Error parsing XML feed: Entity 'reg' was not found (строка 79371, столбец 29)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт, лого, программа, звуки. Все для 1-го проекта

    Для нового проекта необходимы люди для создания: Лого Скинов Звуков Сайта Веб версии видео чата Модуля/программы для защиты клиента от взлома и вирусов Проект представляет собой социальную сеть ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад