Сайт, лого, программа, звуки. Все для 1-го проекта

Для нового проекта необходимы люди для создания:

Лого

Скинов

Звуков

Сайта

Веб версии видео чата

Модуля/программы для защиты клиента от взлома и вирусов

Проект представляет собой социальную сеть с видео и звуковым чатом.

Пользователи могут подключаться через клиент либо на сайте.

Вся информация: сроки, стоимость и требования в приложении.

Предоплата есть.

Пароль к архиву: lance

Призываю к сотрудничеству людей с опытом.