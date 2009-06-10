Исходный проект: http://www. piquadro - shop.ru /f/pq.swf (пробелы уберите) в поле поиск необходимо ввести: 1068 (для того, чтобы посмотреть как отображаются товары) ...
Сайт, лого, программа, звуки. Все для 1-го проекта
Для нового проекта необходимы люди для создания:
Лого
Скинов
Звуков
Сайта
Веб версии видео чата
Модуля/программы для защиты клиента от взлома и вирусов
Проект представляет собой социальную сеть с видео и звуковым чатом.
Пользователи могут подключаться через клиент либо на сайте.
Вся информация: сроки, стоимость и требования в приложении.
Предоплата есть.
Пароль к архиву: lance
Призываю к сотрудничеству людей с опытом.
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