Видео конференция

Сама комната Конференции для Модератора(админа) заход под отдельным паролем.

Модератор управляет дополнительными функциями в комнате. Простые пользователи могут только печатать в чате, говорить и регулировать громкость.

Вход в комтату должен быть без установки самой программы. Она должна просто загружаться и выпадать окно: в форме надо ввести Логин (имя) Поле для пароля (ввод необязателен, по требованию модератора комнаты) и окно, кто пригласил в комнату (ввод необязателен).(3-я версия конфы)

Общение в комнате голосом. Должен быть регулятор громкости и регулятор уровня микрофона.

Для того, чтобы начать говорить нужно сделать кнопку "говорить" и рядом окошко с флажочком, для того, чтобы нажать и не держать саму кнопку.(конференция)

Модератор может в любой момент прервать разговор нажатием на ту же кнопку, только в своей комнате.

У модератора должна быть функция при нажатии в комнате на списке людей "Передать личное сообщение", "Запретить вход", "Предупреждение", "отключить этому человеку звук", "закрыть доступ к чату".....(конференция...)

Все находящиеся в комнате находятся в отдельной колонке друг под другом по алфавиту. В списке видно то имя или логин, которое вбил человек при входе. Если человек вбивал и имя пригласившего его, то имя пригласившего должно быть через тире после логина самого человека.(3- я конфа)

Сделать возможность банить человека по айпишнику, чтобы он не мог зайти, как провинившийся, через какое-то время.

Возможность запреты входа или выброс из комнаты (конференция)

Отдельно сделать окно для Видео (чтобы присутствующие могли видеть выступающего, при наличии камеры)

Видео включать отдельной кнопкой и для модератора и для простого участника конференции.(конференция)

Сделать внутренний чат ( переписку, которую видят все участники конференции). Каждый человек, может писать в нем. Для модератора сделать функцию, где бы он мог быстро и легко удалять ненужные сообщения.(вебпроперст...)

Максимальное количество модераторов одновременно присутствующих в комнате 5.

Модератор в списке людей выделяется другим цветом и всегда первый.

Имя выступающего подсвечивается другим цветом.

Отображать количество присутствующих в комнате цифрами.

Отдельно для модератора сделать кнопку включение/отключение чата. Чтобы было удобно в любой момент.(вебпроперст)

Сделать несколько видов комнаты с возможностью переключать в режиме реального времени. Пример: Большое окно посредине чат, Большое окно посредине видео, Большое окно посредине презентация, белая доска или окно браузера. При этом список людей остается неизменным и на том же месте.(вебпроперст)

Должна быть адресная строка для просмотра сайтов или инфы с фтп...(конференция)

Включить вариант показа людям инфы на экране и нет, при этом у админа показ на экране всегда присутствует (можно использовать как подсказку... люди слушают в аудио режиме, а человек ведет речь по подсказкам, которые перед ним на экране. Очень удобно для начинающих выступающих).(такое есть в конференции... функции Рабочий стол и т.д).

Сделать возможность загрузки в прогу Презентаций power point, флеш роликов, видеороликов. ( так сделано в вебпроперстити...)

Сделать комнату на 1000 человек. Но так, чтобы была возможность сразу дать ее на 200 чел, потом при желании увеличить до 500, потом до 700 и потом до 1000.

Сделать так, чтобы комната не тормозила (конференция часто подвисает)

Сделать функцию Белой доски, вкл при желании в режиме реального времени (конференция).

Сделать, чтобы в любой момент человек смог взять и дать комуто ссылку на комнату.Постоянное отображение в самой адресной строке.

Автоматический перезапуск при подвисании. Сделать возможность легкого вкл и откл данной функции, если вдруг начнет глючить.

Добиться малой загрузки системы прогой.

Создать функцию Мультиязычности. Сделать хотябы 5 языков (Русский, Английский, Немецкий, Китайский, Итальянский) можно добавить Украинский и Французкий.

Сделать функцию добавления в закладки саму конфу.

Функция у модератора в офисе Отдельная кнопка "Запись звука"

Функция у модератора в офисе Отдельная кнопка "Запись видео"

Доступный и простой в понимании офис модератора при покупке данной комнаты. Вбивание и редактирование личных данных. Номер телефона. Адрес. Страна. Город. Индекс. Вид карты ( Visa и ее разновидность или Master Card). Сделать возможность покупки комнаты за вебмани и другими способами. Абонплата ОБЯЗАТЕЛЬНО должна регулярно сниматься автоматически, даже если нет денег на счету в этом месяце, чтобы сняло как только появятся деньги на счету. Функции отмены проплаты НЕТ. Отказаться от платежа по комнате можно только вбив другую реальную карту. Дожна быть обязательная функция проверки карты. Проплачивать с 1 карты 2 или более комнат нельзя. Каждый купивший конференцию получает 3 комнаты в свое пользование.

Ссылки на похожие сервисы:

http://www.webprosperity.com/

http://connect.acrobat.com/violli