Нужно запрограммировать на flash.

http://spichka.biz/rialam/

Щас это всё сделано на html с подменой картинок. Надо сделать флеш ролик и все это немного оживить. Визуально выделять то, на что можно кликнуть, чтобы новая картинка появлялась с каким-нить эффектом красивым и т.п.