Нужно запрограммировать на flash.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок191 просмотр

http://spichka.biz/rialam/

Щас это всё сделано на html с подменой картинок. Надо сделать флеш ролик и все это немного оживить. Визуально выделять то, на что можно кликнуть, чтобы новая картинка появлялась с каким-нить эффектом красивым и т.п.

HTML
16 лет назад
belotserkovets
Лев 
41 год
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров