Доброй ночи всем фрилансерам. Нужно подключить Робокассу к форуму - чтобы человек с ее помощью мог пополнить свой виртуальный счет на форуме. Если еще точнее - при пополнении через робокассу должен учитываться ...
Нужно запрограммировать на flash.
Щас это всё сделано на html с подменой картинок. Надо сделать флеш ролик и все это немного оживить. Визуально выделять то, на что можно кликнуть, чтобы новая картинка появлялась с каким-нить эффектом красивым и т.п.
Заявки фрилансеров
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