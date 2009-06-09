Навесить дизайн сайта на старую CMS на CakePHP

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Закрыт8 заявок180 просмотров

Разработан новый дизайн сайта. Есть в слоях.

Нужно одеть дизайн на старую CMS написанную на CakePHP.

Нужен программист с опытом отладки системы на CakePHP потому, что кроме нового дизайна в старую систему нужно будет внести некоторые изменения.

ТЗ по запросу.

16 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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