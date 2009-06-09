Программирование серверной части и Flash

Flash программирование и программирование серверной части.

Нужен ответственный человек или команда или посредник для реализации разных проектов. В основном это флешь программирование + программирование серверной части. Наверняка понадобиться программирование сайтов и т. д.

Все заказанные проекты должны быть реализованы недорого качественно и в срок (Если мы договариваемся на разработку сайта за 2 недели то сайт должен быть готов через 2 недели (в противном случае мы заранее должны договориться о перенесении сроков )).

Маленькие корректировки должны быть оперативно реализованы , то что можно исправить за час не должно занимать неделю, а должно занять максимум пол дня.

Относительно сроков будет разработана система штрафов т. к. оговоренный срок 2 недели не может безнаказанно превратиться 4-6 недель.

Желательно из СПб, но не обязательно .

P.S. Проектов очень много и всегда будет достаточно что бы нормально загрузить профессионалов, но новых людей с начала придется проверять на небольших проектах.