Flash+html(сайт+игра)

Необходимо создать сайт ( html + flash ). Разработать приличный и современный интерфейс.

А также простую в использовании многопользовательную игру собиралку с пошаговой стратегией , с разными типами персонажей , с интеграцией мобильного контента и платежных систем.

+Флеш иконки+ флеш заставку к игре+ несколько Flash баннеров.

Оплата по договоренности любым удобным для вас способом.