Flash+html(сайт+игра)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок215 просмотров

Необходимо создать сайт ( html + flash ). Разработать приличный и современный интерфейс.

А также простую в использовании многопользовательную игру собиралку с пошаговой стратегией , с разными типами персонажей , с интеграцией мобильного контента и платежных систем.

+Флеш иконки+ флеш заставку к игре+ несколько Flash баннеров.

Оплата по договоренности любым удобным для вас способом.

HTML
16 лет назад
celsior
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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