Флеш-версия теста

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Завершен7 заявок254 просмотра

Я хотел бы сделать копию моего iq-теста http://... в флеше. По типу этого старого теста: http://www.flashplayer.ru/play_7085.php .

Тз и исходники предоставлю.

От вас цены и сроки.

PHP
16 лет назад
webtaras
Тарас 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

SarGun
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$60
3 дня
Выполнил работу быстро, аккуратно и красиво. Понял сразу, что мне нужно. Рекомендую! По возможности буду обращаться именно к Сергею по флешу.
Было приятно работать.. чёткое тз, оплата вовремя.. рекомендую данного заказчика!

Заявки фрилансеров

SarGun
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
16 лет назад

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