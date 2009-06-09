Разработка Java скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок328 просмотров

Необходимо разработать програму на Java с использованием иерархии классов (объектно-ориентированное программирование), предусмотреть работу с файлами и создание элементарного прикладного графического интерфейса пользователя

Java
16 лет назад
NikMari
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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