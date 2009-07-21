Сайт визитка + блог

Здраствуйте,

требуєтся программист ( фрилансер с Украины ) для совместной разработки веб - сайта визитки с блогом.

Функциональность сайта:

- Разделы / подразделы

- Блоки новостей, и другие

- Форма контактов

- RSS

- Два языка для сайта / блога ( укр, англ.)

- Интеграция сообщений в сайт из блога / на блог

- блог на worldpress

- валидность W3C

более подробно в ТЗ.

Дизайн сайта и блога за мной.

Отправляйте свои предложения в на мой электронный адрес.

Обязательно укажите сроки исполнения, CMS на которой вы работаете, ICQ, Skype для контакта и ссылки на портфолио.