Сайт визитка + блог

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен26 заявок400 просмотров

Здраствуйте,

требуєтся программист ( фрилансер с Украины ) для совместной разработки веб - сайта визитки с блогом.

Функциональность сайта:

- Разделы / подразделы

- Блоки новостей, и другие

- Форма контактов

- RSS

- Два языка для сайта / блога ( укр, англ.)

- Интеграция сообщений в сайт из блога / на блог

- блог на worldpress

- валидность W3C

более подробно в ТЗ.

Дизайн сайта и блога за мной.

Отправляйте свои предложения в на мой электронный адрес.

Обязательно укажите сроки исполнения, CMS на которой вы работаете, ICQ, Skype для контакта и ссылки на портфолио.

16 лет назад
diz_top
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Centurion2
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад
$500
7 дней
Приятно работать с профессионалами.Сергей справился с проектом на отлично. Были учтены все пожелание клиента, даже больше. Спасибо за работу! Рекомендую!
С Романом приятно работать. Понятное ТЗ и четкие объяснения привели к отличному завершению проекта.

Заявки фрилансеров

Centurion2
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад