1)Поставить визуальный редактор на explay 2)Тег далее, чтобы статью можно было коротко выставлять а не всю
Сайт визитка + блог
Здраствуйте,
требуєтся программист ( фрилансер с Украины ) для совместной разработки веб - сайта визитки с блогом.
Функциональность сайта:
- Разделы / подразделы
- Блоки новостей, и другие
- Форма контактов
- RSS
- Два языка для сайта / блога ( укр, англ.)
- Интеграция сообщений в сайт из блога / на блог
- блог на worldpress
- валидность W3C
более подробно в ТЗ.
Дизайн сайта и блога за мной.
Отправляйте свои предложения в на мой электронный адрес.
Обязательно укажите сроки исполнения, CMS на которой вы работаете, ICQ, Skype для контакта и ссылки на портфолио.
Выбранный исполнитель
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