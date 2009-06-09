Нужно создать сайт для сервера ла2 выброному исполнителю отдам проект! без предоплат цена до 1000 доларов!
Cделать 2 флеш страницы
Cайт уже есть, для него нужно сделать 2 флеш страницы, примерно такие как на savemoment.ru
Одна страница, как при входе на savemoment.ru - слайдшоу из фоток во флеше, меню в HTML, возможность добавлять или менять фотки естественно нужна. Вторая страница, как на savemoment.ru в пункте "Видео", где загружаются видеоролики для просмотра, возможность добавления и удаления ролика естественно должна быть.
Просьба пишите цены
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