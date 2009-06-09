Cделать 2 флеш страницы

Cайт уже есть, для него нужно сделать 2 флеш страницы, примерно такие как на savemoment.ru

Одна страница, как при входе на savemoment.ru - слайдшоу из фоток во флеше, меню в HTML, возможность добавлять или менять фотки естественно нужна. Вторая страница, как на savemoment.ru в пункте "Видео", где загружаются видеоролики для просмотра, возможность добавления и удаления ролика естественно должна быть.

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